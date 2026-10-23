Venezuela'da binlerce kişi muhalif lider Machado'nun dönüşü için gösteri yaptı

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Venezuela'da binlerce kişi, muhalif lider ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado'nun ülkeye güvenli şekilde dönmesi ve devlet başkanlığı seçim takviminin "derhal açıklanması" talebiyle gösteriler düzenledi.

Muhalif lider Machado'nun partisi Vente Venezuela'nın (VV) liderliğinde başkent Caracas'ta binlerce kişi protesto amacıyla sokaklara döküldü.

Protestocular, Machado'nun ülkeye güvenli şekilde dönmesi, devlet başkanlığı seçim takviminin "derhal açıklanması" ve "siyasi tutukluların serbest bırakılması" talebinde bulundu.

Başkentin yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de kitlesel protestoların yaşandığı bildirildi.

Venezuelalı muhalif lider Machado, devlet başkanlığı seçimlerinin takviminin "derhal açıklanması" talebiyle halka meydanlara inerek gösteri yapma çağrısında bulunmuştu.

Machado, "Çocuklarınızla gidin, ailenizi götürün, başınız dik bir şekilde bayrağınızı taşıyın. Bu sürecin her birimize bağlı olduğuna inanın çünkü Venezuela özgür olacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA