Venezuela'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem
Güney Amerika'nın Venezuela ülkesinin kuzeybatısında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olarak belirlendi. Deprem, bölgedeki büyük alanlarda hissedildi ancak can ve mal kaybı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu duyurdu.
Yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Venezuela'nın büyük kısmında ve Kolombiya'nın ise sınır bölgelerinde hissedildi.
Depremin ardından henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
