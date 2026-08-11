Venezuela'da depremlerde ölü sayısı 6.301'e yükseldi

KARAKAS, 11 Ağustos (Xinhua) -- Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.301'e yükseldi.

Geçici barınma merkezleri yönetim ofisine de başkanlık yapan Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez pazartesi günü Telegram kanalından yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenenlere 287 ev teslim edildiğini belirtti.

Açıklamada, yetkililerin 53.314 evi incelediği, bunlardan 31.336'sının yaşanabilir durumda olduğu, 12.411'inin hasar nedeniyle erişiminin kısıtlandığı, 9.567'sinin ise yüksek riskli olarak sınıflandırıldığı bildirildi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü batıdaki Yaracuy eyaleti ile orta kesimdeki La Guaira eyaleti olarak belirlenmişti.

Kaynak: Xinhua