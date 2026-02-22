Venezuela'da yeni af yasası kapsamında 1557 siyasi tutuklu için tahliye başvurusu yapıldı

Venezuela'da yürürlüğe giren af yasası kapsamında, siyasi nedenlerle cezaevinde bulunan 1557 kişinin tahliye edilmesi talebiyle başvuru yapıldığı belirtildi.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, konuyla ilgili açıklamasında, düzenlemenin 20 Şubat'ta yasalaşmasından bu yana 1152 yeni başvuru alındığını kaydetti.

Toplamda 1557 başvurunun "derhal" işleme alındığını aktaran Rodriguez, yasadan yararlanan yüzlerce kişinin tahliyesinin halihazırda başladığını ifade etti.

Rodriguez, imza şartı veya ev hapsi gibi alternatif düzenlemeler altında bulunan 11 binden fazla kişinin durumunun da komite tarafından incelendiğini kaydetti.

Uzun süredir Venezuela'daki muhaliflerin talebi olan bu gelişmenin, siyasiler, gazeteciler ve avukatlar dahil ülkede siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan pek çok kişiye fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, ağır insan hakları ihlalleri veya askeri isyan suçlarından hüküm giymiş kişileri kapsamayan yasa, 1999'dan bu yana Venezuela'da siyasi çatışmaların yaşandığı belirli dönemlerde işlenen suçlar için "genel ve tam af" sağlamayı amaçlıyor. Bunlar arasında, 2024 başkanlık seçimlerinde "siyasi nedenlerle işlenen şiddet eylemleri" de yer alıyor.

Bu gelişme, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırı sonucunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından gerçekleştirilen son politika değişikliği olarak değerlendiriliyor.

Maduro'nun yakalanmasından sonraki günlerde, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez hükümeti önemli sayıda mahkumun serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.