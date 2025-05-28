Venezuela, ABD'ye Seyahat Uyarısı Yayınladı

Venezuela, ABD'ye Seyahat Uyarısı Yayınladı
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Venezuela, ABD'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekerek vatandaşlarını ABD'ye seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'de yaşayan Venezuelalıların sınır dışı edilme ve keyfi alıkonulma riskleri olduğunu belirtti.

KARAKAS, 28 Mayıs (Xinhua) -- Venezuela, yayınladığı seyahat uyarısında ABD'de yaşanan insan hakları ihlallerine dair iddiaları gerekçe göstererek vatandaşlarını ABD'yi yolculuk etmemeleri konusunda uyardı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil salı günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada ABD'de bulunan Venezuelalıların sınır dışı edilme, ailelerinden ayrı kalma ve keyfi alıkonulma riski altında olduğunu söyledi. Gil, Washington'ı "göçü şantaj olarak" kullanmak ve yabancı düşmanlığını körüklemekle de suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada ABD'lilere ve ülkede yasal olarak bulunan yabancılara Venezuela'ya yolculuk yapmamaları tavsiyesi yer almıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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