Venezuela, ABD'nin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarını yeniden başlatacak

Venezuela, ABD hükümetinin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarının yeniden başlatılacağını duyurdu.

Ulusal basında yer alan habere göre, Venezuela Ulaştırma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinden Caracas'a hizmet veren Maiquetia Uluslararası Havalimanı'na yönelik uçuşlara yeniden izin verileceğini bildirdi.

Bakanlık, söz konusu uçuşların çarşamba ve cuma günleri düzenli olarak gerçekleştirileceğini belirterek, Venezuela hükümetinin, ABD ile bu yılın ocak ayında varılan göçmenlerin geri gönderilmesine ilişkin anlaşmaya bağlılığını sürdüğünü vurguladı.

Venezuela hükümeti, 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD'nin tek taraflı olarak Venezuelalı göçmenlere yönelik uçuşları askıya aldığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Kasım'da Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklamıştı.

Venezuela da Trump'ın bu açıklamasının ardından "egemenlik ihlalini" gerekçe göstererek, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) şikayette bulunduğunu bildirmişti.