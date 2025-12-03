Haberler

Venezuela, ABD'nin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarını yeniden başlatacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela, ABD hükümetinin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarını yeniden başlatacağını duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı, bu uçuşların düzenli olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Venezuela, ABD hükümetinin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarının yeniden başlatılacağını duyurdu.

Ulusal basında yer alan habere göre, Venezuela Ulaştırma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinden Caracas'a hizmet veren Maiquetia Uluslararası Havalimanı'na yönelik uçuşlara yeniden izin verileceğini bildirdi.

Bakanlık, söz konusu uçuşların çarşamba ve cuma günleri düzenli olarak gerçekleştirileceğini belirterek, Venezuela hükümetinin, ABD ile bu yılın ocak ayında varılan göçmenlerin geri gönderilmesine ilişkin anlaşmaya bağlılığını sürdüğünü vurguladı.

Venezuela hükümeti, 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD'nin tek taraflı olarak Venezuelalı göçmenlere yönelik uçuşları askıya aldığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Kasım'da Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklamıştı.

Venezuela da Trump'ın bu açıklamasının ardından "egemenlik ihlalini" gerekçe göstererek, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) şikayette bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık

Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

Derbi sonunda yıldız isim PFDK'ye sevk edildi! Sebebi: Hakaret
Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi

Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi
Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık

Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık
Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı

15 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz, karadan saldırıları başlatacağız

Trump'tan savaş ilanı gibi sözler: Karadan saldırıları başlatacağız
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.