Venedik Lagünü'nde Kaybolan Yunus 'Mimmo' İçin Kurtarma Operasyonu

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kenti önündeki lagünde yaklaşık bir aydır görülen yunusun açık denize çıkabilmesi için teknik ekiplerin de katılımıyla kurtarma operasyonu düzenlendi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, yaklaşık bir aydır Venedik Lagünü içinde tekne trafiğinin çok yoğun olduğu San Marco havzası olarak anılan yerde görülen ve "Mimmo" adıyla anılan yunusun, buradan uzaklaştırılması ve lagün çıkışına yönlendirilmesi için dün kurtarma operasyonu yapıldığı belirtildi.

Haftalardır lagünde su yüzeyinde yaptığı atlayışlarla kendini gösteren ve ilgi çeken "Mimmo"nun tekne ve feribot trafiğinin yoğun olduğu havzada sırt yüzgeçlerine darbeler aldığı ve yaralarının olduğu ifade edildi.

İtalyan Sahil Güvenliği, İtfaiye, polis ve Sivil Savunma ekiplerinin yunusun daha fazla zarar görmemesi için dün ortaklaşa başlattıkları operasyonda, su altında bir ses bariyeri oluşturulduğu ve kullanılan sonar yardımıyla Mimmo'nun, San Marco Havzası olarak anılan kısımdan lagünün daha sakin noktalarına doğru yönlendirildiği kaydedildi.

Operasyonun ardından Mimmo'nun La Grazia Adası yakınlarında görülse de 6 saat kadar sonra yeniden San Marco Havzası'nda tespit edildiği aktarıldı.

Mimmo'nun burada kalmaya devam edip etmediğinin veya daha sakin sulara geçip geçmediğinin, Venedik Liman İdaresine düzenli olarak iletilen su altı kontrol raporlarından anlaşılacağı belirtildi.

Mimmo'nun, lagün içindeki San Marco Havzası'na geri dönmesi durumunda ses bariyerlerinin bu noktalara kalıcı şekilde konulmasının da düşünüldüğü ifade edildi.

İtalyan basınına konuşan uzmanlar da Mimmo'nun, Venedik Lagünü'nden çıkarak açık denizdeki doğal yaşam ortamına dönmesi gerektiğini, aksi takdirde lagündeki tekne trafiğinden zarar görme riski olduğunu ve bundan endişe duyduklarını kaydetti.