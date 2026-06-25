Ergene ilçesinde kapatılan hemzemin geçit için eylem

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde hemzemin geçidin yaya ve araç trafiğine kapatılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri eylem yaptı.

Mahalle meydanında toplanan vatandaşlar, döviz ve pankartlarla hemzemin geçidin kapatılmasını protesto etti.

Mahalle Muhtarı Olcay Alpsoy, yaptığı açıklamada geçidin kapatılmasıyla ulaşımın zorlaştığını, esnafın, öğrencilerin, işçilerin ve çiftçilerin mağdur olduğunu söyledi.

Alpsoy, katlı kavşak projesi ile güvenli bağlantı yollarının bir an önce tamamlanmasını talep etti.

Konuşmaların ardından vatandaşlar hemzemin geçide yürüdü. Grup, eylemin ardından olaysız şekilde dağıldı.