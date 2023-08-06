Veliefendi Hipodromu'nda 6 aracın yanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Veliefendi Hipodromu önünde bulunan ve yarış atlarını taşıyan 6 araçta çıkan yangın olayına ilişkin polis ekiplerince yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu'nda meydana gelen yarış atlarını taşıyan araçların yanmasına ilişkin başlatılan çalışmada üzerinde beyaz tişört, mavi kot pantolon bulunan yaklaşık 35 yaşlarındaki şahsın şüpheli olabileceği değerlendirilmişti. Olay yeri yakınlarında bulunan Turan Güneş Bulvarı'nın yanındaki sazlık alanda 5 ayrı noktada daha yangın çıkmış, bölgedeki güvenlik kameraları incelendiği aynı şüphelinin görüntülerine rastlanılmıştı. Şüphelinin daha önce seyis olarak çalıştığı ve 1 yıl önce işten çıkarıldığı da tespit edilmişti. Kimliği de tespit edilen S.D isimli şüpheli, emniyet ekiplerince yakalanmıştı. S.D, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.