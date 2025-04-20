VEGA Takımı, Fibonacci EuroAsya Robot Olimpiyatları'nda Şampiyon Oldu

Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan VEGA Takımı, Antalya'da düzenlenen ve 17 farklı ülkeden okulun katıldığı Fibonacci EuroAsya Robot Olimpiyatlarında birinci olarak, İtalya'da gerçekleştirilecek Dünya Robot Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Antalya'da düzenlenen yarışmada gençleri yalnız bırakmayan Ilgın Ticaret Borsası Başkanı Hacı Ahmet Koç, gençlerin başarısı ile gurur duyduklarını söyledi.

Koç, "Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisemizin VEGA Takımı'nın başarısı göğsümüzü kabarttı. Yapay Zeka Destekli Tarımsal İnsansız Kara Aracı Projesi ile dünya çapında bir başarıya imza atan VEGA Takımı öğrencilerimiz Beytullah Demir, Faruk Keskin ve Elizan Kızılay'ı, danışman öğretmenimiz Melek İltar Çin hocamızı ve okul idaremizi yürekten kutluyorum. Bu başarı yalnızca okulumuzun değil, Ilgın'ın ve ülkemizin gençliğinin bilim ve teknolojiye olan inancının da en somut göstergesidir. İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda da aynı azim ve başarıyla ülkemizi temsil edeceklerine inancımız tamdır. Ilgın Ticaret Borsası olarak her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Dünya çapında birçok ülkenin finalist takımlarını ağırlayacak olan İtalya'daki şampiyona, teknoloji ve yapay zeka alanında gençlerin yarıştığı en prestijli organizasyonlardan biri olarak biliniyor.