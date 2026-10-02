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Vefa Akdoğan, Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başladı

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Vefa Akdoğan, Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başladı
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Vefa Akdoğan, Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başladı. Akdoğan, kentte yürütecekleri çalışmaların ve sunacakları hizmetlerin hayırlı olmasını, bakanlığın hizmet programları kapsamında Vanlılara verilecek hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Vefa Akdoğan, görevine başladı.

Van'a gelerek görevine başlayan Akdoğan, kentte yürütecekleri çalışmaların ve sunacakları hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

Akdoğan, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Vanlı hemşehrilerim ve kıymetli mesai arkadaşlarım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Bakanlığımızın hizmet programları kapsamında Van ilimizin şanına yakışır hassasiyet ile siz değerli hemşehrilerimize vereceğimiz hizmetlerimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."

Kaynak: AA
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