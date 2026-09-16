Vedat Işıkhan, Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert ile görüştü

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ile bir araya geldi. Görüşmede çalışma hayatının gündemindeki konular ele alındı.

Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert'i Bakanlıkta kabul etti.

Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede gündemde yer alan konuların değerlendirildiğini belirtti.

Çalışma hayatında sosyal diyaloğun önemine vurgu yapan Işıkhan, "Çalışma hayatının her alanında sosyal diyalog ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA