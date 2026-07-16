Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un ölümünün 57. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Hürkuş'un Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programına, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri katıldı.

Grup adına açıklama yapan derneğin yönetim kurulu üyesi Oğuz Uner, 1896'da doğan Vecihi Hürkuş'un Üsküdar'da ilk öğrenimini tamamladıktan sonra sanata ilgisi nedeniyle Tophane Sanat Okuluna gittiğini ve 1912'de Balkan Savaşı'nda gönüllü olarak askere katılarak Edirne'ye ilk girenlerden biri olduğunu anlattı.

Hürkuş'un 1917 sonbaharında Kafkas Cephesi'nde 7. Tayyare Bölüğünde göreve başladığını, Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Rus uçağını düşürerek bu başarıya ulaşan ilk Türk pilotlardan biri olduğunu belirten Uner, "Aynı yıl uçağı vurulunca yakalanmadan önce uçağını imha etmeyi başarmıştır. Vecihi Hürkuş, İzmir, Seydiköy Havaalanı'nı ele geçiren ilk tayyareci olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisini 2 defa takdirnameye layık görmüştür. Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilmiştir." dedi.

Uner, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kayseri'de fabrika kurma kararı alınmasının ardından Almanya'ya gönderilen Hürkuş'un, Junkers Fabrikasında danışmanlık ve pilotluk yaptığını belirtti.

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi'nin en genç üyesi, 22 yaşındaki kabin memuru Sıla Karaca da öğrencilik zamanında bu derneğe üye olduğunu söyleyerek, "Şu an Vecihi Hürkuş gibi ben de gökyüzünde süzülüyorum. Bugün modern uçaklarda bu kadar rahat uçabiliyorsak bunun Vecihi Hürkuş gibi kişilerin sayesinde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, konuşmaların ardından edilen dualarla sona erdi.