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Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Fransız askerlerinin zaman zaman çatışma bölgesi dışında Ukrayna'da bulunduğunu söyledi.

Vautrin, Paris'teki Senato Genel Kurulunda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin savaşın başladığı 2022 yılından bu yana Ukrayna'yı desteklediğini dile getiren Vautrin, Fransa ve Polonya'da şu ana kadar 25 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verdiklerini aktardı.

Vautrin, Ukrayna'ya destek amacıyla savaş uçakları, hava savunma malzemeleri ve topçu sistemleri gönderdiklerini kaydederek, bu askeri ekipmanların sevkiyatı için teknik desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ekipmanların kullanımının öğretilmesi ve operasyonel koşullara hazır halde tutulması gerektiğini dile getiren Vautrin, bunun için bazı Fransız askerlerinin zaman zaman çatışma bölgesi dışında Ukrayna'da bulunduğunu ifade etti.

Vautrin, bölgeye giden Fransız askerleri hakkında "Herhangi bir çatışma niyetimiz yok." dedi.

Fransız kamu radyosu Radio France Internationale (RFI), Fransız askeri personelinin aylardır Ukrayna'da gizli destek misyonu yürüttüğünü iddia etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün, Ukrayna'da Fransız askerlerinin bulunduğunu belirterek, "Bu artık Ukrayna'ya destek değil, savaşa doğrudan katılım." ifadesini kullanmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Rus makamlarının iddiasının aksine ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na taraf olmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA