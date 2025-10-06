Vatikan Devlet Sekreteri Parolin: Gazze'deki Durum Ciddi ve Trajik

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Gazze'deki durumun bir yıl öncesine göre çok daha ciddi ve trajik olduğunu belirterek, ateşkes için uluslararası toplumun şu an yaptığından daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

Kardinal Parolin, Vatican News'a verdiği özel demeçte Orta Doğu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Parolin, "Bugün Gazze'deki durum, on binlerce can alan yıkıcı savaşın ardından bir yıl öncesine göre çok daha ciddi ve trajik. Saldırıya uğrayanların kendilerini savunma hakkı vardır, ancak meşru müdafaa bile orantılılık ilkesine uygun olmalıdır. Ne yazık ki bu savaş, felaket boyutunda ve insanlık dışı sonuçlar doğurdu." ifadelerini kullandı.

Filistin'de her gün ölenlerin sayısının açıklanmasının kendisini derinden üzdüğünü ve etkilediğini dile getiren Kardinal Parolin, "Her gün onlarca hatta bazen yüzlerce insan ölüyor. Aralarında yalnızca orada doğmuş olmak dışında hiçbir suçu olmayan çok sayıda çocuk var. Bu katliama alışma riskiyle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizen Kardinal Parolin, "Kesinlikle şu anda yapılanlardan çok daha fazlası yapılmalı. 'Yaşananlar kabul edilemez' demek ama ardından bunun devam etmesine izin vermek yeterli değil." diye konuştu.

Parolin, Birleşmiş Milletlerin (BM) bu yaşananları durdurmayı başaramadığını, BM'ye daha etkili bir rol kazandırmanın bir yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.

Kardinal Parolin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin ise şu yorumda bulundu:

"Kendi gelecekleriyle ilgili kararlara Filistin halkının da dahil edilmesini öngören ve bu katliamı sona erdirmeye, rehinelerin serbest bırakılmasına, her gün yüzlerce insanın öldürülmesinin durdurulmasına katkı sağlayacak her plan memnuniyetle karşılanmalı ve desteklenmelidir."

Vatikan'ın, iki devletli çözümden yana olduğunu ve Filistin Devleti'ni 10 yıl önce tanıdığını anlatan Kardinal Parolin, şunları kaydetti:

"Birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasından memnuniyet duyuyoruz. Ancak İsrail'in açıklamalarının ve kararlarının tam tersi yönde, yani gerçek bir Filistin Devleti'nin doğmasını bir kez ve tamamen engellemeye yönelik olduğuna dair endişelerimizi de belirtmek isteriz."