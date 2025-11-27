Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Vatikan'ın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'deki ziyareti kapsamında yaptığı görüşmelerin ardından Vatikan'ın Ankara Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

Resmi ziyaret kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşen Papa 14. Leo, Vatikan'ın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından İstanbul'a gitmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'na hareket eden Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki temaslarını İstanbul ve İznik'te sürdürmesi bekleniyor.