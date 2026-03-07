Haberler

Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, “Şahsıma tevdi edilen bu onurlu görevi, devletimizin köklü diplomasi geleneğine yakışır bir anlayışla; ülkemizin itibarını, değerlerini ve haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla azim ve kararlılıkla ifa etmek için çalışacağım.” ifadesini kullandı.

(ANKARA)- Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, "Şahsıma tevdi edilen bu onurlu görevi, devletimizin köklü diplomasi geleneğine yakışır bir anlayışla; ülkemizin itibarını, değerlerini ve haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla azim ve kararlılıkla ifa etmek için çalışacağım." ifadesini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı.Atama sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atanmış bulunuyorum. Şahsıma tevdi edilen bu onurlu görevi, devletimizin köklü diplomasi geleneğine yakışır bir anlayışla; ülkemizin itibarını, değerlerini ve haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla azim ve kararlılıkla ifa etmek için çalışacağım. Bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'a takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: ANKA
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri

Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
Irak'ın Basra kentinde hareketli dakikalar: ABD merkezli petrol tesisinde patlama

Komşuda alevler göğü sardı! ABD merkezli petrol tesisinde patlama
Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek

Kahreden fotoğrafı paylaşıp intikam yemini etti
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran'dan Trump çıldırtacak sözler! Epstein detayı dikkat çekti
Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Her şey saniyeler içinde gerçekleşti