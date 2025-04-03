Vatandaşların bayram tatilinde tercihi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi oldu

Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşların uğrak yeri oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan göre, vatandaşların bayram tatilinde tercihi millet bahçesi oldu.

Millet bahçesine gelen çocuklar oyun, gençler spor alanlarında, yetişkinler ise dinlenme alanları ile koşu ve yürüyüş yollarında vakit geçirdi.

Bayram tatilini kardeşi ile birlikte geçirmek için Kayseri'ye gelen Mehmet Karayel, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni dinlenmek için tercih ettiklerini ifade etti.

Ziyaretçilerden Ali Altıntaş da ilk defa geldiği millet bahçesini çok beğendiğini kaydetti.