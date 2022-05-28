Aydın'ı karıştıran "ufo" iddiası! Görüntüleri çeken gencin gözüne uyku girmedi - Haberler

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Aydın'ı karıştıran "ufo" iddiası! Görüntüleri çeken gencin gözüne uyku girmedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, sabaha karşı "Ufo" olduğunu iddia ettiği ve havada gördüğü ışık huzmesini cep telefonu ile kayda aldı. Genç o anları, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözeme uyku girmedi" sözleriyle anlattı.

Şirinevler Mahallesi'nde 21 yaşındaki Cem Kocaman, sabaha karşı namaz kılmak için kalkarak evinin balkonuna çıktı. Karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü ileri süren Kocaman, Ufo olduğunu iddia ettiği cismi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarıldı.

Vatandaşın Ufo iddiası

"GÖZÜME UYKU GİRMEDİ"

Işık huzmesini saniye kayda alan Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözeme uyku girmedi" dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı.

Vatandaşın Ufo iddiası

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aydın Ufo Güncel Haberler

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