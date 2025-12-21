Vatan Sevdalıları Vakfından 400 aileye mont ve bot dağıtımı

Vatan Sevdalıları Vakfı, Kartal'daki 400 aileye kışlık mont ve bot dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, maddi durumu iyi olmadığı belirlenen 400 aileye yardımları ulaştırdı.

Vakfın Türkiye Temsilcisi Lokman Aykaç, kışın ihtiyaç sahibi elbiselere destek sunmak için 400 aileye kışlık giysi dağıttıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin kış mevsimini montsuz ve botsuz geçirmemeleri için her kış yardım çalışması yaptıklarını dile getiren Aykaç, "İnşallah yardımlarımız her sene devam edecek." dedi.

Aykaç, çocukların tebessümlerine ve sevinçlerine vesile olan tüm bağışçılara teşekkür etti.