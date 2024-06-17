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Vatan Partisi, Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arası heyetleri ağırladı

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Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında, Vatan Partisi, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DSP, BTP ve Anavatan Partisi heyetleri ziyaret etti. Ziyaretçiler, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı başkanlığındaki heyet tarafından karşılandı. Görüşmelerde Türkiye ve dünyadaki gelişmeler değerlendirildi.

Vatan Partisi, Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arası heyetleri ağırladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında, Vatan Partisini, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DSP, BTP ve Anavatan Partisi heyetleri ziyaret etti.

Ziyaretçiler, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı başkanlığındaki heyet tarafından karşılandı. Görüşmelerde Türkiye ve dünyadaki gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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