Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı, İsveç'in NATO'ya katılımına karşı çıkıyor

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı üyeleri, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin, TBMM Genel Kurulu'nda reddedilmesi çağrısında bulundu.

Konak Meydanı'nda bir araya gelen Vatan Partisi üyeleri, "NATO'ya evet, millete ihanet" yazılı pankart açtı.

Vatan Partisi İzmir İl Başkan Vekili Levent Özciğer, yaptığı açıklamada, TBMM üyelerinden, İsveç'in NATO'ya katılımına dair teklife "ret" oyu vermelerini talep etti.

İsveç'in NATO'ya kabul edilmesinin, Türkiye'ye fayda sağlamayacağını savunan Özciğer, "NATO üsleri, Türkiye'ye büyük bir tehdittir. Bağrımıza saplanmış Kürecik, Şirinyer ve İncirlik gibi üslerden de bir an önce kurtulmamız lazım." ifadesini kullandı.