Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten, Dedeağaç'taki NATO tatbikatına tepki

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten, Dedeağaç'taki NATO tatbikatına tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dedeağaç'ta 26 Mayıs'ta yapılacak NATO tatbikatına tepki amacıyla 24 Mayıs'ta Edirne'de vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dedeağaç'ta 26 Mayıs'ta yapılacak NATO tatbikatına tepki amacıyla 24 Mayıs'ta Edirne'de vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Perinçek, partisinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki ili Dedeağaç'ta 26 Mayıs'ta yapılacak NATO tatbikatına değindi.

Bölgenin Edirne sınırına 30 kilometre mesafede olduğunu belirten Perinçek, Dedeağaç'taki NATO üssünde ABD askeri üslerinin bulunduğunu, Türkiye'nin NATO ülkesi olmasına rağmen sınırındaki tatbikata çağrılmadığını ve tatbikatının asıl hedefinin Türkiye olduğunu söyledi.

Norveç'te 2017'de gerçekleştirilen NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin düşman kapsamında taarruz edilecek hedefler olarak sergilendiğini dile getiren Perinçek, "12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 15 Temmuz 2016 darbelerinde NATO'yu tanıdık. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu gelişmeleri dikkatle izlediğinden eminiz. Vatan Partisi olarak şunu öneriyoruz, anında müdahale tatbikatına karşı Türkiye bu anında müdahaleyi gözleriyle gördüğünü ifade etmek açısından bir karşı taarruz tatbikatı planlamalı ve hazırlamalıdır." dedi.

Doğu Akdeniz'in ABD Başkanı Donald Trump'ın odaklandığı bir coğrafya olduğunu anlatan Perinçek, şunları kaydetti:

"Filistin, Suriye ve Türkiye orada. Hürmüz Boğazı'nın savunması Doğu Akdeniz'den geçer. Kıbrıs'a yapılan yığınakları, Doğu Akdeniz'de suların ısındığını görüyoruz. Doğu Akdeniz ve Batı Asya ülkeleri ve halkları, bu tür ABD ve İsrail odaklı taarruzlara karşı vatanlarını kesinlikle savunacaklardır. Doğu Akdeniz ve Ege, ABD'ye mezar olur. Mezar olmak dışında orada kendilerine bulacak bir zemin yoktur. Buradan Yunanistan'a ve kardeş Yunan halkına da sesleniyoruz; ABD'ye Yunan halkı piyon olamaz ve Yunan milletini de uyarıyoruz."

Perinçek, Dedeağaç'taki tatbikata tepki amacıyla 24 Mayıs Cumartesi günü Edirne'de yürüyüş düzenleyeceklerini ve tüm vatanseverleri bu programa davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın

Zincir markette çekilen görüntüye bakın
Pendik'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı

Öğrencisini döven öğretmene soruşturma açıldı! Okula sürgün gelmiş
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı

Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor

Tarih bile belli! Galatasaray'a geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.