Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten, Dedeağaç'taki NATO tatbikatına tepki

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dedeağaç'ta 26 Mayıs'ta yapılacak NATO tatbikatına tepki amacıyla 24 Mayıs'ta Edirne'de vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Perinçek, partisinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki ili Dedeağaç'ta 26 Mayıs'ta yapılacak NATO tatbikatına değindi.

Bölgenin Edirne sınırına 30 kilometre mesafede olduğunu belirten Perinçek, Dedeağaç'taki NATO üssünde ABD askeri üslerinin bulunduğunu, Türkiye'nin NATO ülkesi olmasına rağmen sınırındaki tatbikata çağrılmadığını ve tatbikatının asıl hedefinin Türkiye olduğunu söyledi.

Norveç'te 2017'de gerçekleştirilen NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin düşman kapsamında taarruz edilecek hedefler olarak sergilendiğini dile getiren Perinçek, "12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 15 Temmuz 2016 darbelerinde NATO'yu tanıdık. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu gelişmeleri dikkatle izlediğinden eminiz. Vatan Partisi olarak şunu öneriyoruz, anında müdahale tatbikatına karşı Türkiye bu anında müdahaleyi gözleriyle gördüğünü ifade etmek açısından bir karşı taarruz tatbikatı planlamalı ve hazırlamalıdır." dedi.

Doğu Akdeniz'in ABD Başkanı Donald Trump'ın odaklandığı bir coğrafya olduğunu anlatan Perinçek, şunları kaydetti:

"Filistin, Suriye ve Türkiye orada. Hürmüz Boğazı'nın savunması Doğu Akdeniz'den geçer. Kıbrıs'a yapılan yığınakları, Doğu Akdeniz'de suların ısındığını görüyoruz. Doğu Akdeniz ve Batı Asya ülkeleri ve halkları, bu tür ABD ve İsrail odaklı taarruzlara karşı vatanlarını kesinlikle savunacaklardır. Doğu Akdeniz ve Ege, ABD'ye mezar olur. Mezar olmak dışında orada kendilerine bulacak bir zemin yoktur. Buradan Yunanistan'a ve kardeş Yunan halkına da sesleniyoruz; ABD'ye Yunan halkı piyon olamaz ve Yunan milletini de uyarıyoruz."

Perinçek, Dedeağaç'taki tatbikata tepki amacıyla 24 Mayıs Cumartesi günü Edirne'de yürüyüş düzenleyeceklerini ve tüm vatanseverleri bu programa davet ettiklerini sözlerine ekledi.