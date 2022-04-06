Gümüşhane Emniyet Teşkilatından Kızılay'a kan bağışı - Haberler

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Gümüşhane Emniyet Teşkilatından Kızılay'a kan bağışı

AA - Muhammet Çelik - Güncel
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Gümüşhane Emniyet Teşkilatından Kızılay'a kan bağışı

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, polis ekipleriyle Kızılay Kan Merkezi tarafından Fatih Parkı önünde konuşlandırılan kan alma aracına gelerek bağışta bulundu.

İl Emniyet Müdürü Taşci, kan bağışının ardından gazetecilere, Polis Haftası dolayısıyla Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Kan bağışında bulunarak farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Taşci, şunları kaydetti:

"İftardan sonra personelimiz kan bağışında bulundu. Ciddi oranda bağışta bulunduk. Bir ünite kanın üç can olduğunu düşünerek teşkilatımız bizimle kan verdi. Toplumun refahı ve huzuru için gece gündüz görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensupları kan vererek de bu konuda farkını gösterdi."

Gümüşhane Emniyet Teşkilatından Kızılay'a kan bağışı

Gümüşhane Emniyet Teşkilatından Kızılay'a kan bağışı

Gümüşhane Emniyet Teşkilatından Kızılay'a kan bağışı

Gümüşhane Emniyet Teşkilatından Kızılay'a kan bağışı

AA / Muhammet Çelik - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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