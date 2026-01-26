Haberler

Van'da ekipler zor şartlara rağmen mahallenin içme suyu sıkıntısını giderdi

Van'da ekipler zor şartlara rağmen mahallenin içme suyu sıkıntısını giderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çatak ilçesi Sugeldi Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısını zorlu arazi ve ulaşım koşullarına rağmen giderdi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, zorlu arazi ve ulaşım koşullarına rağmen Çatak ilçesinde yaşanan içme suyu sıkıntısını giderdi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, VASKİ kent genelinde vatandaşların suya kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çatak ilçesine bağlı Sugeldi Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sorununu çözmek için ekipler çalışma başlattı.

Kaynağa ulaşımın mümkün olmadığı bölgede sahaya çıkan ekipler, zorlu arazi ve ulaşım koşullarına rağmen sorunu gidererek mahalleye yeniden su verilmesini sağladı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek

Rasim Ozan'dan bomba iddia: Fener taraftarı duyunca çıldıracak
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
'Bulabiliyorsanız bulun' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi

"Bulabiliyorsanız bulun" deyip meydan okuyan genç kız için karar