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VASKİ'den Beyüzümü Mahallesi'ne Altyapı Güçlendirme Çalışması

VASKİ'den Beyüzümü Mahallesi'ne Altyapı Güçlendirme Çalışması
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Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ ekipleri, Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde 400 metre içme suyu boru hattı döşedi ve 1000'lik su deposunu devreye aldı. Çalışmalarla yaklaşık 100 hanenin su sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde altyapı güçlendirmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki su ve kanalizasyon şebekelerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Beyüzümü Mahallesi'nde çalışan ekipler, 400 metre uzunluğunda 200'lük içme suyu boru hattı çalışmasını tamamladı, 1000'lik içme suyu deposu devreye alındı.

Çalışmalar sonucunda mahallede yaklaşık 100 hanenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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