Köye inen vaşağın tavşan avı kamerada

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kılıçköy'de nesli tehlike altında bulunan vaşak, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanarak köye indi ve güvenlik kamerasına yansıyan anlarda tavşan avladı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde nesli tehlike altında bulunan hayvanlar arasında yer alan vaşağın indiği köyde gördüğü tavşanı avladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan, ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, İmranlı'ye bağlı Kılıçköy'e indi. Köyün etrafında gezen vaşak, karla kaplı alanda gördüğü tavşanı peşine düşüp, yakaladı. Vaşağın tavşanı avladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Köy muhtarı Temur Kılıç, kış nedeniyle köyün sessiz olmasından kaynaklı yabani hayvanların sıklıkla geldiğini belirterek, "Köylülerimizin hasret çekmesi nedeniyle buraya kamera bağladık. Kameralar sayesinde doğanın gerçeği gözler önüne serildi. Görüntüleri izleyen köylülerimiz, vaşağın tavşan avına şahit oldular" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
