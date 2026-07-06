Haberler

Muş'ta traktör sürücüleri bilgilendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekipleri, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı dönemde traktör kazalarını önlemek için sürücülere reflektör kullanımı, aşırı yük ve yolcu taşımama gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Muş'un Varto ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı dönemde meydana gelebilecek traktör kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Varto-Karlıova kara yolunda kullanılan tarım araçlarına yönelik denetim ve bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte sürücülere reflektör ve flaşör kullanımı, römorklara aşırı yük yüklenmemesi, birden fazla römork takılmaması, yük üzerinde yolcu taşınmaması ve yükün kasa seviyesini aşmayacak şekilde yerleştirilmesi konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Gündem yaratacak FETÖ detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

Sakinleştirmeye çalıştığı oğlunun katili oldu
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 çiftçi hayatını kaybetti

Tarlada çalışan çiftçileri taradılar: 9 kişi hayatını kaybetti
Dünya Kupası maçının ardından dehşet! Silahlar peş peşe patladı

Dünya Kupası maçının ardından dehşet! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı, 10 şüpheli ise aranıyor

İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor