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Varto'da Sandıklar Açıldı

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Muş'un Varto ilçesinde oy kullanma işlemi sona ererken, oy sayımı ise başladı.

Varto'da sandıklar açıldı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde oy kullanma işlemi sona ererken, oy sayımı ise başladı.

Varto ilçesinde 100 köy ve 7 mahallede sabah saatlerinde başlayan ve akşam 15.00'da tamamlanan oy kullanma işleminin ardından sandıklar açıldı. İlçede olumlu bir hava içerisinde sorunsuz bir şekilde oy verme işleminin ardında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan sandıklar açılarak, Cumhurbaşkanını seçmek üzere kullanılan oylar sayılmaya başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik - Güncel

Varto Muş Güncel Haberler

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