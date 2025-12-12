Muş'un Varto ilçesinde kar etkili oldu
Muş'un Varto ilçesinde aralıklarla yağan yağmurun ardından kar yağışı başladı. İlçede karla uyanan vatandaşlar kar temizleme çalışmaları yaparken, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmaları yürütüyor.
Muş'un Varto ilçesinde kar etkili oldu.
İlçede iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağmur, gece yerini kara bıraktı.
Kar nedeniyle ağaçlar ve park halindeki araçlar beyaza büründü.
Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, çocuklar kar topu oynadı.
Belediye ekipleri de sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yürüttü.
İlçede kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel