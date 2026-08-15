Varşova'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma 50 top mermisi bulundu, 4 bin kişi tahliye edildi

VARŞOVA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'nın merkezinde bir kazı alanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 50'den fazla top mermisi bulunması üzerine yakınlardaki binalardan yaklaşık 4.000 kişi tahliye edildi.

Polonya'nın TVN24 haber kanalının haberine göre Grzybowska ve Zelazna caddelerinin kesiştiği noktaya yakın bir alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında işçiler perşembe günü patlamamış mühimmat buldu.

Bunun üzerine cuma günü olay yerine bir bomba imha ekibi sevk edildi. Yakındaki sekiz bina tahliye edilirken, yaklaşık 400 metrelik yarıçap içindeki alanda yaya ve araç trafiği durduruldu.

TVN24, geçen hafta aynı bölgede savaştan kalan patlamamış mühimmat bulunduğuna ilişkin iki ayrı bildirim daha yapıldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua