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Bulgaristan'ın Varna kentinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi

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Bulgaristan'ın Varna kentinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle sokaklar su altında kaldı, ulaşım aksadı ve araçlar mahsur kaldı. Belediye ekipleri çalışmalara başladı.

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Varna kentinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle yağmur suyu tahliye sistemi yetersiz kalırken, çok sayıda cadde ve bulvar su altında kaldı. Kentte ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Varna Belediyesinden yapılan açıklamada, su altında kalan cadde ve sokaklar, alt geçitler ve binalar, çalışmayan trafik ışıkları ile yerinden çıkan rögar kapaklarına ilişkin Belediyeye yaklaşık 100 ihbar ulaştığı bildirildi.

Varna Belediye Başkanı Blagomir Kotsev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil savunma ve belediye ekiplerinin yağışın hemen ardından sahada çalışmalara başladığını belirterek, vatandaşlara sabırlı olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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