Varank: "TSE sanayicimizin, üreticimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü arttıran yüz akı kurumlarımızdan biri" - Haberler

Varank: "TSE sanayicimizin, üreticimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü arttıran yüz akı kurumlarımızdan biri"
AA - Fatih Erdoğan - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Salondaki dinleyiciler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın açılışında konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Salondaki dinleyiciler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın açılışında konuştu. (1)
AA / Fatih Erdoğan - Güncel