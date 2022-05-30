Varank: "TSE sanayicimizin, üreticimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü arttıran yüz akı kurumlarımızdan biri" - Haberler

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Varank: "TSE sanayicimizin, üreticimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü arttıran yüz akı kurumlarımızdan biri"

AA - Fatih Erdoğan - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Salondaki dinleyiciler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Salondaki dinleyiciler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın açılışında konuştu. (1)

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Mustafa Varank Güncel Haberler

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