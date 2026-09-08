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"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen kişi gözaltına alındı

'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen kişi gözaltına alındı
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- "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından Van'ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tançalan'ı Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatıldı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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