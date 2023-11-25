Vanlı kadınlar Gazze'de ölen kadınlar için gökyüzüne balon bıraktı

Van'ın Edremit ilçesinde kadınlar, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu hayatını kaybeden kadınlar için gökyüzüne balon bıraktı.

Edremit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Edremit sahil bandında bir araya gelen kadınlar, kent meydanına kadar bisiklet sürerek kadına şiddetle mücadeleye dikkati çekti.

Kadınlar, ardından Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden kadınlar için gökyüzüne balon bıraktı.

Kadın ve Aile Hizmetler Müdürü Habban Demirbacak, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Demirbacak, "Gazze'de şehit olan, saldırıya uğrayan kadınlarımız oldu. Bunu şiddetle kınıyoruz. Toplumumuzda her gruptan kadınlarımız şiddete uğruyor. Biz de bunu kınadık." dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran da "Gazze'de yaşanan kadın katliamına, çocuk katliamına 'dur' demek için buradayız. 21 yıldır AK Parti hükümeti olarak kadına şiddete her zaman 'hayır' dedik." diye konuştu.