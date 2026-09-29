Vanlı Gora takımı, TUA Astro Hackathon finalinde ilk 10'a girip ödül aldı

Ankara'da düzenlenen TUA Astro Hackathon Türkiye Finali'nde ilk 10'a giren Vanlı öğrenciler, başarılarının ardından ödüllendirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 38 ilde düzenlenen TUA Astro Hackathon, martta Van'da da gerçekleştirildi.

Van İş Geliştirme Merkezi (VAN İŞGEM) ve Girişimci İşadamları Vakfı koordinasyonunda yapılan etkinlikte, 3 takım Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Van'ı temsil eden takımlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 8-9 Eylül'de Ankara'da düzenlenen Türkiye finalinde projelerini sundu.

Finalde "Gora" takımı ilk 10'a girerek ödül almaya hak kazandı.

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Selçuk, takımda yer alan öğrencilerle bir araya gelerek başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti ve onları ödüllendirdi.

Selçuk, AA muhabirine, Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde mart ayında 100 grubun katılımıyla bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte 3 grubun jüri tarafından ödüle layık görüldüğünü belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz projeleri ile Türkiye finaline katıldı. Gora takımı burada 10 grup arasına girerek ödüllendirilmiş oldu. Biz de çocuklarımızın bu başarısından dolayı çok mutluyuz. Bizler de onlara vesile olduğumuz için ayrıca mutluyuz. Çocuklarımıza bir teşekkür nezdinde küçücük bir hediye verdik. Onun için çocuklarımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de 14-15 Kasım'da yapacağımız NASA etkinliğine tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Tekrar yeni projeleriyle o günkü etkinliğe katılmaları bizleri mutlu edecektir."

Öğrencilerden Edanur Karaçavuşoğlu da "Geliştirdiğimiz görüntü işleme teknolojisi sayesinde araç, engelleri gerçek zamanlı olarak fark edip insan müdahalesine gerek kalmadan hedefe en kısa ve en güvenli yoldan ulaşabiliyor. Bu optimize edilmiş güvenli rota, olası donanım kayıplarının önüne geçerken uzay görevlerindeki zaman, enerji ve operasyonel maliyetleri de ciddi oranda düşürüyor." dedi.

Van'da düzenlenen TUA Astro Hackathon'da ikinci olduklarını aktaran Karaçavuşoğlu, "Ardından Ankara'da yapılan TUA Astro Hackathon'da ilk 10'a girerek derece elde ettik. Projemizi daha da geliştirip daha iyi yerlerde öne çıkmayı düşünüyoruz. Daha iyi dereceler kazanmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA