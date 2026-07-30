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Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

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Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, çocuklarına kavuşmak için eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Çocuklarına teslim olması çağrısında bulunan Sancar, şunları kaydetti:

"Haklı mücadelemizi yaz, kış, yağmur, çamur ve hastalık demeden sürdürüyoruz. Bu mücadelemizden asla vazgeçmedik, geri adım atmadık. Bu yola çıktığımız günden beri kefenimizi boynumuza sararak yola çıktık. Bu bir evlat mücadelesidir. Biz anne ve babalar olarak burada sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Hepimiz evlatlarımızı bekliyoruz. İnşallah evlatlarımıza kavuşacağız."

Kaynak: AA
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