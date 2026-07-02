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Van'da PKK'ya karşı ailelerin DEM Parti önünde nöbeti sürüyor

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Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, kızı için eylem yapmaya devam edeceğini söyledi.

Uzun yıllardır evlat hasreti çektiğini ifade eden Sancar, "Yıllardır kızımın yolunu gözlüyorum. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle inşallah evlatlarımıza kavuşacağız. Bu ay içerisinde 2 evladımız geri döndü. Her evlat bizim için bir umuttur. Biz de dört gözle çocuklarımızı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
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