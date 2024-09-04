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Vaniköy'deki Kaçak Yapının Yıkımı Başladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mühürlediği Vaniköy'deki kaçak yapının yıkımı bugün başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mühürlediği Vaniköy'de bulunan kaçak yapının yıkımı bugün bakanlık tarafından başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mühürlediği 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki villanın kaçak eklentilerinin yıkımı, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimizin koordinesinde bugün gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde, birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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