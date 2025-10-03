Haberler

Vanessa Frazier, BM'de Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Olarak Atandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Vanessa Frazier'i Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi olarak atadı. Frazier, Malta'nın eski BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

Atama, BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, "Genel Sekreter Antonio Guterres, Maltalı Vanessa Frazier'i Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Frazier'in en son Malta'nın BM Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı ve Virginia Gamba'nın yerine geleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
