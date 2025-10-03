Vanessa Frazier, BM'de Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Olarak Atandı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Malta'nın eski BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier'i Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi olarak atadı.

Atama, BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, "Genel Sekreter Antonio Guterres, Maltalı Vanessa Frazier'i Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Frazier'in en son Malta'nın BM Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı ve Virginia Gamba'nın yerine geleceği belirtildi.