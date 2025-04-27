Vancouver'daki Sokak Festivalinde Araç Kalabalığa Dalınca Ölü ve Yaralılar Var

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Departmanı, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20.00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan, sosyal medyadaki görüntülerde yerde en az 7 yaralının olduğu görülüyor.

Vancouver polisi daha sonra yaptığı açıklamada, olayın "terör eylemi olmadığından emin olduklarını" kaydetti.

Kanada Başbakanı Carney'den taziye ve geçmiş olsun mesajı

Kanada Başbakanı Mark Carney, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filipinli topluluğun Lapu Lapu adlı festivalinde yaşananlardan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Carney, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara, yakınlarına ve ülkedeki Filipinli topluluğa geçmiş olsun dileklerini ileterek durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.