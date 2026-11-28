Vancouver'daki Işık Festivali bir milyondan fazla ışıkla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentindeki VanDusen Botanik Bahçesi'nde Işık Festivali cuma günü başladı. Festivalde bir milyondan fazla ışık kullanılması botanik bahçesine renkli ve büyüleyici bir görünüm kazandırdı.
VANCOUVER, 28 Kasım (Xinhua) -- Işık Festivali, cuma günü Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentindeki VanDusen Botanik Bahçesi'nde başladı.
Bir milyondan fazla ışığın kullanıldığı festival, botanik bahçesine renkli ve büyüleyici bir görünüm kazandırdı.
Kaynak: Xinhua