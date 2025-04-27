Vancouver'da Sokak Festivaline Araçla Saldırı: 11 ölü

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Şefi Steve Rai, düzenlediği basın toplantısında, "kent tarihindeki en karanlık gün" şeklinde nitelediği olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rai, bir sürücünün, yerel saatle 20.00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralananların olduğunu belirtti.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığını ifade eden Rai, ölü sayısının artabileceği bilgisini paylaştı.

Rai, sürücünün zihinsel sağlık sorunları olduğunu ve daha önce bu konuda polisle birkaç kez etkileşimde bulunduğunu söyledi.

Vancouver Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayın "terör eylemi olmadığı" kaydedildi.

Kanada Başbakanı Carney'den taziye ve geçmiş olsun mesajı

Kanada Başbakanı Mark Carney, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filipinli topluluğun Lapu Lapu festivalinde yaşananlardan ötürü derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Carney, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini, yaralılara, yakınlarına ve ülkedeki Filipinlilere geçmiş olsun dileklerini ileterek durumu yakından takip ettiklerini belirtti.