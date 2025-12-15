Kanada'da Noel Baba Kostümü Giyen Onlarca Kişi Sokaklarda Renkli Görüntüler Oluşturdu

VANCOUVER, 15 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentinde her yıl düzenlenen SantaCon etkinliğine katılan Noel Baba kılığına girmiş insanlar, 13 Aralık 2025.

Her yıl düzenlenen SantaCon etkinliği cumartesi günü Kanada'nın Vancouver kentinde gerçekleşti. Katılımcılar, Noel Baba ve diğer tatil karakterleri gibi giyinip kentin farklı noktalarında dolaşarak, sokaklara şenlik dolu bir atmosfer ve tatil neşesi getirdi. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)