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Vance'den Netanyahu için "ABD ile ilişkilerde bazı konularda yanıldı" yorumu

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun her konuda aynı fikirde olmadığını belirterek, Netanyahu'nun İran konusunda ABD ile ilişkilerde bazı konularda yanıldığını söyledi. Vance, detay vermekten kaçındı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her konuda aynı fikirde olmadığını belirterek Netanyahu'nun İran konusunda ABD ile ilişkilerde "bazı konularda yanıldığını" söyledi.

Vance, CBS televizyonunda Robert Costa'nın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İsrail'in yakın ortaklar olduğunu belirten Vance, "Ancak bazı zamanlar uyuşan, bazı zamanlar ise uyuşmayan çıkarlarımız var." ifadesini kullandı.

Netanyahu'yu "ülkesinin çıkarlarını agresifçe savunan bir lider" olarak niteleyen Vance, Trump'ın ise kendi çıkarları konusunda gayet net olduğunu vurguladı.

Vance, Netanyahu'nun İran konusunda ABD ile ilişkilerine yaklaşımında herhangi bir hata yapıp yapmadığı sorusuna, "Elbette, bazı konularda yanıldı." yanıtını verdi.

Öte yandan Vance, Netanyahu'nun hangi konularda yanıldığına dair detay vermekten kaçındı.

Vance'in röportajının tamamının 14 Haziran Pazar günü yayımlanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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