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Vance, Meksika açıklarında kategori 1 kasırgaya dönüşüp saatte 140 kilometre hıza çıktı

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Vance'in Meksika açıklarında kategori 1 kasırgaya dönüşerek hızının saatte 140 kilometreye ulaştığını açıkladı. Kasırganın Acapulco'nun güney-güneybatısında 710 kilometre uzaklıkta olduğu ve kategori 3 şiddetine ulaşabileceği belirtildi.

Tropikal fırtına Vance'in Meksika açıklarında kasırgaya dönüştüğü bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Vance'in Meksika açıklarında şiddetini artırarak kategori 1 kasırgaya dönüştüğünü açıkladı.

Vance'in hızının saatte 140 kilometreye ulaştığını bildiren merkez, kasırganın Meksika'nın Acapulco bölgesinin güney-güneybatısında 710 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktardı.

Merkez, saatte yaklaşık 9 kilometre hızla kuzey-kuzeybatı yönünde ilerleyen kasırganın hızla güçlenmesinin beklendiğini ve kategori 3 şiddetinde büyük bir kasırgaya dönüşebileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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