Vance, Meksika açıklarında kategori 1 kasırgaya dönüşüp saatte 140 kilometre hıza çıktı

Vance, Meksika açıklarında kategori 1 kasırgaya dönüşüp saatte 140 kilometre hıza çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Vance'in Meksika açıklarında kategori 1 kasırgaya dönüşerek hızının saatte 140 kilometreye ulaştığını açıkladı. Kasırganın Acapulco'nun güney-güneybatısında 710 kilometre uzaklıkta olduğu ve kategori 3 şiddetine ulaşabileceği belirtildi.
Tropikal fırtına Vance'in Meksika açıklarında kasırgaya dönüştüğü bildirildi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Vance'in Meksika açıklarında şiddetini artırarak kategori 1 kasırgaya dönüştüğünü açıkladı.
Vance'in hızının saatte 140 kilometreye ulaştığını bildiren merkez, kasırganın Meksika'nın Acapulco bölgesinin güney-güneybatısında 710 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktardı.
Merkez, saatte yaklaşık 9 kilometre hızla kuzey-kuzeybatı yönünde ilerleyen kasırganın hızla güçlenmesinin beklendiğini ve kategori 3 şiddetinde büyük bir kasırgaya dönüşebileceğini belirtti.