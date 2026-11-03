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Vance, İran'la müzakerede iyimser olduklarını, nükleer taahhüt gerektiğini söyledi

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve uzlaşma ihtimali konusunda oldukça iyimser olduklarını söyledi. Vance, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmeyeceğine dair kesin ve doğrulanabilir taahhüt vermesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la birtakım ilerlemeler kaydedildiğini ve müzakere yoluyla uzlaşmaya varılması ihtimali konusunda oldukça iyimser olduklarını söyledi.

Vance, Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere İran hakkında açıklamalarda bulundu.

İran tarafıyla bir dizi iyi görüşme??????? yaptıklarını belirten Vance, "Başkan (Donald Trump) ve ben müzakere yoluyla uzlaşmaya varılması ihtimali konusunda oldukça iyimseriz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Vance, İran'ın "daima biraz öngörülemez" olduğunu ileri sürerek, Trump'ın bu ülkeye "askeri ve askeri olmayan seçenekleri" elinde bulundurduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı, "Kesinlikle birtakım ilerlemeler kaydettik. Bakalım daha fazlasını sağlayabilecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

Trump'ın saldırıları yeniden başlatmasından önce anlaşma için İran'a süre tanınıp tanınmadığı sorusuna "Hayır." yanıtını veren Vance, ABD için en önemli hususun İran'ın nükleer programını "yeniden inşa etmemesini güvence altına almak" olduğunu söyledi.

Vance, Tahran'ın egemenliğine ve ekonomisinin yeniden yapılanmasına büyük önem verdiğini kaydederek, "Bu konuda uzlaşma yolunun bulunduğu görüşündeyiz ancak bunun için nükleer programlarını yeniden inşa etmeyeceklerine dair kesin ve doğrulanabilir taahhütte bulunmaları lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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