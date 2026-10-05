Vance, İran'ın uçak kaçırma ihtimaline karşı ABD'deki önlemlerde olumlu hissetti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmalar sonrası İran'ın ABD'ye yönelik uçak kaçırma ve benzeri saldırı ihtimaline karşı ülkesinde alınan önlemler konusunda "olumlu bir his taşıdığını" söyledi.

Vance, seçim çalışmaları için gideceği Alaska'ya hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İsrail uçağında yaşanan kaçırma girişiminin ardından İran'ın ABD uçaklarına yönelik bir saldırı yapması konusundaki endişeleri sorulan Vance, her ihtimale karşı önlem aldığını belirterek, "ABD'deki prosedürlerimizi dikkatle gözden geçiriyoruz." dedi.

Vance, İran'la ilişkiler bağlamında ABD'de yaşanan gelişmeler konusunda olumlu hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tedbirler konusunda ilgili kurumlardan yapılabilecek duyuruların önüne geçmek istemediğini vurgulayan Vance, "Ama kesinlikle üzerinde durduğumuz bir mesele. Yine de şu aşamada çok özel veya sıra dışı bir bulguya rastladığımı söyleyemem." ifadesini kullandı.

Vance bir soru üzerine, deniz aşırı ülkelerde bulunan ABD varlıklarının benzer hadiselere karşı korunması konusunda da "en üst düzeyde tedbirli davranacaklarına" işaret ederek, bu tür görevleri icra etmenin doğası gereği riskler barındırdığını vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı, "İran devletinin 49 yıldır yaptığı şeyi, yani hem ABD'ye hem de pek çok başka kesime karşı terör eylemlerinde bulunma çabasını sürdürdüklerine dair güçlü bir kanaatimiz var. Bu yüzden son derece temkinli davranıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA