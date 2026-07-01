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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la müzakere süreci ve Lübnan ile İsrail ilişkileri hakkında konuştu

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la devam eden nükleer müzakereler sırasında Tahran yönetiminin 'barış görüşmesi yok' açıklamasını sinir bozucu bulduğunu belirtti. Vance ayrıca İsrail-Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerde ilerleme sağlandığını ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İranlı yetkililerin barış görüşmeleri devam ederken "bir barış görüşmesi yok" şeklinde açıklama yapmalarını, "sinir bozucu" bulduğunu söyledi.

Vance, Michael Knowles Show adlı çevrimiçi programda, İran'la müzakere süreci ve Lübnan-İsrail ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tahran yönetiminin barış görüşmeleri sürecindeki bazı açıklamaları sorulan Vance, İranlıların, ABD ile barış için teknik görüşmeler sürerken, "Hayır, hayır, devam eden bir barış görüşmesi yok" şeklinde açıklama yapmalarını "hem etkileyici hem sinir bozucu" bulduğunu belirtti.

Vance, "Bu benim tam olarak anlayamadığım bir İran müzakere taktiği ve retorik yöntemi." dedi.

İran'ın "uygunsuz davranması" durumunda Washington'un hala güçlü baskı araçlarına sahip olduğunu söyleyen Vance, ABD'nin İran'dan doğrulanabilir ve kalıcı nükleer taahhütler beklediğini belirtti.

Vance, Tahran'la süren müzakerelerle ilgili, "Daha oynanacak çok oyun var. İşin iyi tarafı Amerikan halkı adına nasıl avantaj sağlanacağını sürekli düşünen bir yönetim ve Başkan tarafından temsil ediliyor olmamız." dedi.

İsrail-Lübnan görüşmelerinin aracısız yapıldığına dikkat çekti

İsrail ile Lübnan arasında devam eden görüşmelerle ilgili soruları da yanıtlayan Vance, iki ülke arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığını ileri sürdü.

Vance, Tel Aviv ve Beyrut arasında, aracısız görüşmelerin olduğunu vurgulayarak, "Yani işler kesinlikle değişti. Bence asıl mesele, bu değişimin kalıcı olup olmayacağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Vance, "Lübnan ve İsrail, birkaç ay öncesinde olmayan bir şekilde artık doğrudan görüşüyorlar. Her ikisi de genel hatlarıyla benzer bir çizgide buluşmuş durumda." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, "Hatta şöyle bir argüman da öne sürülebilir: Lübnan-İsrail barış anlaşmasını ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmayla uyumlu hale getirdiğinizde, her iki belgenin de temel olarak söylediği şey Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterileceğidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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