JD Vance, Polonya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmadıklarını, sadece "sevkiyatı ertelediklerini" belirtti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Polonya'daki asker sayısını azaltmadıklarını, sevkiyatı ertelediklerini belirterek, Avrupa'nın kendi savunması için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Polonya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmadıklarını, sadece asker sevkiyatını ertelediklerini kaydederek, "Burada tüm Amerikan askerlerini Avrupa'dan çekmekten bahsetmiyoruz. Amerikan güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde bazı kaynakları yeniden dağıtmaktan bahsediyoruz." dedi.

JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Avrupa'dan asker çekeceği yönündeki iddiaların gerçeği tam olarak yansıtmadığını ifade eden Vance, Avrupa ülkeleriyle halen güçlü ilişkilerinin olduğunu ancak "Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini" söyledi.

Polonya'dan 4 bin askeri geri çekecekleri şeklindeki haberleri reddeden Vance, "Polonya'daki asker sayısını 4 bin kişi azaltmadık. Yaptığımız şey, Polonya'ya gönderilecek askerlerin sevkiyatını ertelemekti. Bu bir azaltma değil, bu tür durumlarda bazen yaşanan standart bir rotasyon ertelemesidir." ifadelerini kullandı.

Vance, "Burada tüm Amerikan askerlerini Avrupa'dan çekmekten bahsetmiyoruz. Amerikan güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde bazı kaynakları yeniden dağıtmaktan bahsediyoruz. Avrupa'yı daha fazla sorumluluk almaya teşvik ediyoruz. ABD, dünyanın polisi olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla beraber Avrupa ülkelerinin savunma anlamında "kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olduğunu" belirten Vance, bu konuda Avrupa ülkelerinden daha somut adımlar atmalarını istediklerini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna için en fazla adımı atan kişi olduğunu savunan Vance, "Başkan, (ülkenin) ulusal çıkarlarına odaklanan bir Amerikan politikası izlemek istediğini söyledi. Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i ödüllendirmek ya da Polonya'yı cezalandırmak değildir. Biz Polonya'yı seviyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa'daki Amerikan askerlerinin durumunu güncellerken "Avrupa'nın bağımsızlığını ve egemenliğini teşvik etmek" istediklerini dile getiren Vance, "Avrupa'nın kendi toprak bütünlüğü üzerinde daha fazla sahiplenme göstermesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
